Empresas começam hoje a receber apoio

As empresas que entregaram o pedido de adesão ao regime do ‘lay-off’ simplificado até ao dia 10 de Abril começam hoje a receber o apoio. Há pagamentos que vão ser feitos a 28 e 30 de Abril, ficando os restantes para “a primeira quinzena de Maio”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explicou que nem todos os pedidos estão em condições de obter ‘luz verde’ por falta de informações ou falhas no preenchimento.

“Há muitos processos mal instruídos. Cerca de 10 mil, por exemplo, não tinham indicado o IBAN”, disse a ministra, adiantando que “as empresas vão ser notificadas para corrigirem” os requerimentos.

Até ao dia 10 de Abril o número de pedidos de empresas que pediu adesão ao ‘lay-off’ simplificado (redução temporária do horário de trabalho ou suspensão dos contratos) foi de 62.341. Entre 31 de Março e ontem, quinta-feira, mais de 91 mil fizeram o mesmo, correspondendo a um universo potencial de 1.145.660 trabalhadores.