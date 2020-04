Três detidos por violação da cerca sanitária

Um cidadão do sexo masculino, com 43 anos de idade, foi detido ontem em Câmara de Lobos pela prática do crime de desobediência. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que a referida detenção “ocorreu na sequência do incumprimento reiterado do dever de recolhimento obrigatório a que o aludido cidadão estava sujeito, após ter sido notificado pela autoridade policial para recolher ao seu domicílio”.

Foi a terceira detenção desde que foi decretado o Estado de Calamidade em Câmara de Lobos, freguesia que ficou em cerca sanitária no passado domingo devido à detecção de um surto de covid-19 no bairro Nova Cidade.

“A PSP continua a apelar ao sentido de responsabilidade e de cidadania de todos os residentes na Freguesia de Câmara de Lobos, aconselhando-os a cumprirem voluntariamente e para bem da saúde de toda a comunidade, as normas de saúde pública impostas pela cerca sanitária naquela Freguesia e reiteramos a informação de que a transposição, apeada ou por veículo automóvel, dos limites da cerca sanitária, corresponde à prática de um crime de desobediência agravado nos termos da Lei”, assinala a PSP.

O Comando Regional informa que amanhã, dia 25 de Abril, a partir das 10h00, terá lugar uma acção de limpeza e desinfeção no Complexo Habitacional da Nova Cidade, pelo que “toda a população ali residente, durante a execução dos trabalhos, deverá permanecer no interior das suas habitações e com as portas e janelas devidamente fechadas”.