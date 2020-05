Nas bancas a edição 1068 do Tribuna da Madeira

“Zero para a Madeira”

Hoje é a data limite para o Governo Regional refinanciar uma parcela da dívida, 290 milhões de euros que precisavam do aval do Estado. O executivo de Miguel Albuquerque tem se queixado da inexistência de respostas do Governo da República aos pedidos de ajuda para compaber os efeitos da covid-19. | Pág. 04 a 07

Lesados do Banif (des)esperam por relatório do Banco de Portugal

Há já mais de quatro anos que os Lesados do Banif (representados pela associação ALBOA) aguardam do Banco de Portugal o relatório «no creditor worse off» referente à resolução daquele banco.

“Muitas famílias estão a passar dificuldades”

A autarquia do Funchal já ajudou cerca de 3000 pessoas, em menos de três semanas, com a entrega de cabazes vitais a famílias afetadas pela crise. Miguel Silva Gouveia garante que “o Município continuará a investir neste projeto”.

“É muito importante que o Governo Regional aceite a AICTPS”

Os orgãos sociais da Associação de Indústria, Comércio, e Turismo do Porto Santo tomaram posse.

Taxistas deixam apelo a José Manuel Rodrigues

Os profissionais de táxis pedem ao Presidente da Assembleia Legislativa a regulamentação rigorosa e eficaz dos transportes TVDE.

TAP “é fundamental para a recuperação económica da Região”

O Deputado Social-democrata Paulo Neves critica a instabilidade que se vive na companhia aérea e apela a que o Governo da República acabe, rapidamente, com esta indefinição e garanta que a TAP cumpra a sua função, também a favor da Madeira.

Candidaturas ao «ADAPTAR» foram suspensas

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas manifestou o seu descontentamento, em nota de imprensa, sobre o Programa «ADAPTAR».

O receio do desconfinamento

Existe ainda o receio de comer fora, fazer ginásio e andar de transportes públicos.

Impacto da COVID nos hábitos alimentares madeirenses

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E) está fazer um diagnóstico para avaliar a alimentação e actividade física da população da RAM durante o período de contenção social até fim de maio.

Diogo Goes publica investigação científica sobre Cultura e Turismo

No mês em que se celebrou o Dia Internacional dos Museus, o professor do ensino superior Diogo Goes e investigador nas áreas da Cultura e do Turismo, tornou-se, desde a primeira quinzena deste mês, no mais recente colunista do jornal A Pátria – Jornal da Comunidade Científica da Língua Portuguesa. Esta publicação científica, é editada pela Ponte Editora e reúne investigadores de universidades e centros de investigação do espaço da lusofonia, nomeadamente instituições de ensino superior portuguesas e brasileiras.

Aumento de doentes em risco nutricional

O número aponta para mais de 115 mil casos de doentes no domicílio/ambulatório. O Presidente da APNEP acusa as entidades de saúde de se terem esquecido destes doentes no combate à pandemia.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online