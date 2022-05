Nas bancas a edição 1171 do Tribuna da Madeira

Oposição contra “narrativa negacionista”



Taxa de pobreza esteve em debate na Assembleia Legislativa. O debate requerido pelo Grupo Parlamentar do PS teve como tema «A pobreza na RAM» e também serviu para a Oposição fazer, na quarta-feira, um ‘diagnóstico’ ao estado laboral na Região Autónoma. Em defesa dos argumentos do Executivo PSD/CDS, a secretária da Inclusão e Cidadania, Rita Andrade, destaca o facto de estarem inscritas 14 mil pessoas no Instituto do Emprego da Madeira, um número que é “o mais baixo dos últimos 12 anos”.

Garantir financiamento do Estado para a linha Ferry entre a Madeira e o Continente

Ricardo Lume diz que «é inconcebível que uma região insular e ultra periférica como a nossa não tenha uma ligação marítima de passageiros com o Continente».

«Confiança» exige Transparência e Legalidade



A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal mantém-se intransigente no cumprimento dos critérios de transparência e legalidade que em apenas oito meses tem apresentado uma degradação evidente nas propostas trazidas às reuniões de câmara pelo novo executivo. Esta preocupação materializou-se, na reunião desta semana, através da apresentação de uma proposta de recomendação ao executivo para que este cumpra com as orientações do Tribunal de Contas e demais obrigações legais. Adicionalmente, foi entregue um requerimento a solicitar a informação referente ao estado de implementação dos mecanismos anticorrupção previstos no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado em Dezembro último.

“Os Museus devem ser democráticos e inclusivos”



Defende Diogo Goes, orador na conferência “O poder dos Museus ou os Museus do Poder?”

Lar da Bela Vista funde-se com o Atalaia



“Estaremos atentos se o Governo apenas trata o problema como um negócio”

O Partido Trabalhista Português (PTP) veio, em comunicado, manifestar-se sobre a opção do Governo Regional da Madeira da fusão do Lar da Bela Vista com o Atalaia. No comunicado, o coordenador da Saúde do PTP, Edgar Silva, refere: “O PTP em primeiro lugar repudia esta opção do GR! Uma opção claramente orientada, mais para alimentar grupos privados, que operam na área da saúde, que garantir o acesso ao cidadão, contribuinte, a uma oferta de serviços, cruciais no seu, outono da vida”. Diz ainda: “A actual “opção”, em políticas que empurram o utente para a institucionalização, em detrimento das focadas, em lhe garantir o retorno ao seu habitual habitat, provam o querer “alimentar” um negócio na saúde. O PTP é contra o outsourcing promovido pela opção em institucionalizar, os privados, convidados a gerir, instituições públicas, da área da segurança social, é uma aposta, clara, de um novo, monopólio na saúde”.

Albuquerque está “optimista” em relação à Saúde



“Maior obra pública de Portugal” terá impacto no sector. Profissionais de “excelência” e “abertura à digitalização acelerada” fazem, segundo Miguel Albuquerque, com que a Madeira possa “liderar e acompanhar” a evolução e criar um ‘hub’ de “tecnologia de ponta e de investigação” na área da Saúde. Para a Iniciativa Liberal, o Governo Regional pode começar por ‘inspirar-se’ na Europa.

Polícias contra o empobrecimento



A ASPP/PSP (Associação Sindical dos Profissionais da Polícia) participa, esta sexta-feira, em Lisboa, na Manifestação Nacional “Contra o Empobrecimento” organizada pela Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública.

Em comunicado enviado à redação, a ASPP/PSP aponta: «Muitas das questões identificadas pela Frente nesta iniciativa são sentidas pelos polícias e afetam homens e mulheres da Polícia de Segurança Pública enquanto cidadãos e profissionais.

“Ser motociclista é uma questão de comportamento, respeito e conduta”



A assinalar no domingo o Dia Nacional do Motociclista, Nélio Olim destaca, em entrevista ao «Tribuna», o programa festivo desta data assim como o balanço destes últimos anos em que assumiu os comandos da AMM. E afirma ter “conseguido mudar a imagem negativa que as pessoas tinham dos motociclistas”. Quanto a novidades, Olim destaca como “momentos chave” o monumento ao motociclista e a candidatura ao Orçamento participativo.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online