Nas bancas a edição 1066 do Tribuna da Madeira

Quando o país prepara-se para reabrir estabelecimentos de ensino, o que na Madeira vai ocorrer apenas em Junho, o Governo Regional e os professores não conseguem dialogar sobre o regresso às actividades lectivas. O Sindicato dos Professores da Madeira não aceita que os docentes “sejam parte passiva de um processo que lhes diz directamente respeito e que exige a sua intervenção activa”.

O «Tribuna», publicou na passada edição, uma notícia sobre os Bombeiros Voluntários Madeirenses que cumprem o isolamento temporário no ginásio do edifício dos BVM sem condições. Esta matéria foi exposta ao secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos, através de questões enviadas por via email. As respostas ao solicitado chegaram, por via email, após o fecho da edição tendo, assim, não sido possível, na altura, a publicação das mesmas.

Os produtores de banana acusam a GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana), que é tutelada pelo Governo Regional, de lançar e estabelecer “dúvidas plausíveis” sobre a precisão dos valores das pesagens. A avolumar-se as discrepâncias, e persistindo as dúvidas sobre a classificação (categorias) do seu produto, diz que não hesitará em recorrer a meios judiciais para reestabelecer e garantir o cumprimento dos seus direitos.

O Dia Internacional do Enfermeiro foi comemorado, no passado dia 12, data essa que é assinalada por estes profissionais que estão ‘na linha da frente’ desta pandemia enfrentando uma situação diferente para todos. O Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, Nuno Neves, deixa uma mensagem a todos os enfermeiros.

O Porto Santo passa, a partir de hoje, a ter uma nova associação. Foi formalmente constituída a AICTPS – Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo. A AICTPS é constituída por pessoas singulares e coletivas, nacionais, regionais ou estrangeiras, que exerçam o comércio e/ou indústria no concelho do Porto Santo, nele tendo domicílio, sede ou estejam representadas por uma agência, delegação, sucursal ou qualquer outra representação.

Um grupo de profissionais de táxis da R.A.M. manifestou o seu descontentamento com uma concentração, nesta quinta-feira, junto à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

A Eurodeputada Sara Cerdas alertou a Comissão Europeia para a necessidade de adotar medidas específicas para as Regiões Ultraperiféricas, que visem apoiar o relançamento do setor do Turismo e Transportes e ao mesmo tempo garantir a proteção dos seus habitantes e turistas. A intervenção ocorreu durante a Comissão TRAN – Turismo e Transportes, no Parlamento Europeu.

“Para além das dificuldades sociais e económicas com que se defronta a nossa comunidade na Venezuela, a falta de acesso aéreo a Portugal é outro dos problemas que exigem solução e, nessa lógica, julgamos que a TAP deve encarar a reposição dos voos para este país como prioritária, no arranque das suas operações”, defende o deputado Social-democrata Paulo Neves, que, em sede da reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP), abordou esta e outras questões relacionadas com a comunidade Venezuelana mas, também, do Reino Unido e África do Sul.

O Relatório do SICAD revela descidas no consumo de álcool por parte dos adolescentes e prova que as ações de prevenção devem ser reforçadas.

A Câmara do Funchal diz que vai trabalhar para encontrar as melhores soluções para os comerciantes e clientes do Mercado dos Lavradores, um ex-libris da cidade que ficou muito condicionado devido à epidemia da covid-19. O próximo passo é investir na “preservação e requalificação” de um património que o Governo Regional quer tornar imóvel de interesse público e sujeito a parecer técnico da Direcção Regional da Cultura para qualquer obra de intervenção e/ou transformação.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apela à entreajuda em prol dos mais carenciados. José Manuel Rodrigues alerta que “tem que haver uma grande entreajuda entre as instituições, entre as pessoas e entre as famílias para que ninguém fique para trás nesta emergência social que se vive na Madeira”.

