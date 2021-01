Nas bancas a edição 1099 do Tribuna da Madeira

2021 “um ano de esperança renovada”

Tudo a postos para a vacinação contra a covid

“A situação é mais grave do que se previa”

Militares madeirenses no Afeganistão

Vinho Madeira promovido nos Estados Unidos

Albuquerque promete helicóptero todo o ano

Fogo com espaço delimitado

Funchal integra ‘FOOD TRAILS’

Este foi um ano atípico para todos, muitas famílias viram as suas vidas alteradas profundamente e ninguém passou indiferente à pandemia. O «Tribuna» auscultou várias pessoas ligadas a diversos sectores para saber quais as expetativas para 2021. A esperança, para a maioria, é palavra de ordem.Os números de casos confirmados de Covid-19 estão a aumentar na Madeira. Segundo os dados da Direção Regional de Saúde sobre a situação epidemiológica da COVID-19 na Região Autónoma da Madeira (RAM), divulgados nesta terça-feira, até ao dia 29 de dezembro, foram contabilizadas na RAM 3080 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1460 não se confirmaram. Há 60 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 1620 casos confirmados de COVID-19 no território regional. Trata-se de 11 casos importados(3 provenientes do Reino Unido, 1 da França, 1 de Espanha e 6 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 49 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.Presidente do Parlamento diz que é “dever” do Estado apoiar o concelho de São Vicente.O pelotão da Zona Militar da Madeira integra a Força de Intervenção Rápida responsável pela segurança do Aeroporto Internacional de Cabul.O IVBAM, instituto público responsável pela promoção do vinho, bordados e artesanato da Madeira, escolheu a CH Business Consulting para dinamizar uma campanha de marketing digital para promover o Vinho Madeira nos Estados Unidos, principal mercado extracomunitário. O objetivo é aumentar a notoriedade do Vinho Madeira e contribuir para o reforço das exportações neste importante mercado.Há três anos que a Madeira conta com um helicóptero para combate aos fogos florestais e a mais valia do investimento tem sido reconhecida pelo Governo Regional. Miguel Albuquerque quer agora que o meio aéreo passe a ficar todo o ano na Região. Alberto João Jardim considerou que o custo não compensava.O “sucesso” da operação iria depender da “responsabilidade individual” de cada pessoa, mas poucos viram eficácia na medida do Governo Regional. As “bolsas de segurança”, justificaram os críticos, não faziam sentido quando o apelo era para que o fogo-de-artifício fosse visto em casa.Trata-se de um projeto europeu para melhorar hábitos alimentares da população.

