Nas bancas a edição 1108 do Tribuna da Madeira

“Os primeiros anos de vida do PCP não foram fáceis”

Tolentino Mendonça vence Prémio Universidade de Coimbra 2021

‘Batalha’ já começou na «Ilha Dourada»

Albuquerque ‘descarta’ aliança com o Chega

Aeroporto premiado pelo ACI Europe

“Tivemos de nos adequar a esta realidade”

“Burocracia e interesses instalados”

Problemas “não surgiram com a pandemia”

Mulheres “são as mais penalizadas”

“Queremos continuar a qualificar a nossa capacidade de intervenção”

O Partido Comunista Português (PCP) comemora, amanhã, 100 anos da sua fundação em Portugal. Edgar Silva, o coordenador regional do partido, diz que “são muitos os motivos de orgulho”. Também na Madeira, onde o PCP começou por enfrentar a perseguição do regime e agora almeja uma representação parlamentar que reflicta “inteiramente” a sua influência social e política.O cardeal, poeta, ensaísta e teólogo português, José Tolentino de Mendonça, foi anunciado no passado dia 25 de fevereiro, pelo reitor Amílcar Falcão, como o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2021, patrocinado pelo Banco Santander.PS e PSD trocam acusações com vista nas eleições autárquicas.Os temas foram de assuntos do interesse da Madeira, como a Lei de Finanças Regionais, o Centro Internacional de Negócios, entre outros. André Ventura deixou claro que pretende acautelar “uma boa relação” com a ALM garantindo que o partido estará ao lado da RAM “na defesa dos seus interesses e da sua população”. Disse ainda que o Chega tem como fundamental objetivo “afastar os socialistas da governação autárquica, nomeadamente aqui na CMF”. Uma situação que não deverá preocupar Miguel Silva Gouveia. O autarca já havia afirmado ao «Tribuna», em janeiro passado, que “o Chega não se inclui na coligação de partidos”. Miguel Albuquerque também já afirmou que “o PSD/M não tem nenhuma aliança com o Chega”.Os Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada foram distinguidos pelo ACI Europe, Organização Internacional de Aeroportos, para “Best Airport” e “Best Hygiene Measures”. Estes prémios, nos quais são também destacados outros três aeroportos da rede VINCI Airports, reconhecem os Aeroportos de Portugal pela contínua aposta na experiência e segurança dos passageiros no contexto da pandemia COVID-19.Catarina Vieira foi convidada palestrante da recente reunião do Rotary Clube do Funchal, onde abordou sobre como manter a empresa e os métodos de venda nesta fase de pandemia, onde os contatos estão limitados. O online tem sido uma oportunidade.Paulo Neves e Olavo Câmara, deputados do PSD e do PS, levaram o processo de reconhecimento de habilitações de profissionais de saúde lusodescendentes à Assembleia da República. O social-democrata diz que “não ter aproveitado os médicos vindos da Venezuela foi de uma imensa falta de sentido e incompetência”.O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, esteve quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) para um debate sobre a situação do SESARAM e garantiu que, mesmo em ambiente de pandemia, a resposta foi “a melhor possível”. Isto no que diz respeito aos doentes não-Covid e na redução das listas de espera para cirurgia, em que houve mais intervenções que em 2020.A pandemia que levou ao confinamento ‘ajudou’ a aumentar as situações de violência doméstica, em que o agressor mantém-se mais tempo com a vítima que esconde-se no silêncio. Madalena Silva afirma que é urgente “mão pesada na justiça”.O Dia Mundial da Proteção Civil foi comemorado a 1 de março. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro da Proteção Civil no concelho, salienta todo o investimento que foi realizado, ao longo dos últimos anos, pela Autarquia. Investimento esse que permitiu dotar o Serviço Municipal de Proteção Civil com novos equipamentos, novos profissionais e formação avançada.

