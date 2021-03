Nas bancas a edição 1111 do Tribuna da Madeira

“A pandemia afectou negativamente a vida de 45 % dos doentes”

Ricardo Sousa, o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, não tem dúvidas acerca dos efeitos que a Covid-19 está a provocar. Diz que “vão ter consequências a médio e longo prazo também a nível da saúde mental, porque não há socialização, houve mudança de hábitos de vida e aumento do sentimento de insegurança dos doentes”.

“Um bom augúrio para o futuro”

PS e PSD chegaram a “entendimento” na Assembleia da República para a aprovação de novas regras de atribuição de benefícios fiscais no Centro Internacional de Negócios da Madeira. O saldo da participação na Zona Franca foi considerado um “sucesso” e, segundo o vice-presidente do Governo Regional, justificou que tivesse sido feito, em 2017, o ajuste directo com a SDM que prolongou a concessão por mais quatro anos. A compra da participação dos privados pelo Governo Regional continua em análise na Assembleia Legislativa.

CMF quer “preservar a memória”

A data é assinalada com uma exposição e com o descerrar de um marco comemorativo na Avenida do Mar. A Capitão Luísa Abreu partilhou curiosidades sobre o voo. Uma delas tem a ver com os mantimentos, que nesta viagem foi “uma caixinha de bombons para um percurso que durou 7 horas e 40 minutos”.

Madeira destacada pelo ‘European Best Destinations’

A ‘European Best Destinations’, entidade europeia promotora da cultura e do turismo, que distingue anualmente os melhores destinos turísticos europeus, volta a destacar o Destino Madeira em várias categorias.

Defesa do Mar “é para acautelar”

O presidente do Governo Regional e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, assinaram um acordo de cooperação entre as duas entidades. Durante o ato de assinatura de um protocolo entre as Forças Armadas e a Região, Miguel Albuquerque relevou a importância de se desenvolver a cooperação em áreas de interesse comum, nomeadamente ao nível dos veículos não-tripulados e da vigilância do nosso mar.

Retoma dos treinos com expetativa no futuro

“A segurança dos doentes é a nossa prioridade”

O presidente da AstraZeneca Portugal, Sérgio Alves, garante que a empresa monitoriza continuamente a segurança da sua vacina.

Florestas “são fundamentais” no combate às alterações climáticas

No dia em que se assinalou o encerramento da Semana da Árvore e da Floresta 2021, organizada pelo Parque Ecológico do Funchal, a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, defendeu a importância dos espaços florestais para o desenvolvimento sustentável das gerações atuais e futuras.

