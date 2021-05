«II Festival Gastronómico»: “excelente impulsão para alavancar a faturação das empresas”

A AICTPS realizou ontem o sorteio e apresentação do II Festival Gastronómico do Porto Santo – edição dos Santos Populares com os 27 participantes.

Miguel Velosa, presidente da direção, começou por agradecer aos associados pela participação, realçando estar satisfeito pelo número de aderentes ter crescido em relação ao ano transato.

Este festival irá realizar-se do dia 19 a 27 de junho, tendo diariamente 3 restaurantes com menus e petiscos alusivos ao São João com animação musical com os artistas locais. Desta forma, para além de ser uma atração para os residentes é também um excelente cartaz para quem nos visita, exaltando as nossas tradições gastronómicas e culturais. Contudo, Miguel Velosa realça que é necessário manter as regras impostas pela DGS, quer pelos comerciantes, quer pelos turistas, desejando assim manter o Porto Santo como um destino seguro, sendo uma mais valia na promoção e venda do destino.

O Presidente da AICTPS acredita que será uma excelente impulsão para alavancar a faturação das empresas. Termina apelando à participação de todos os Portossantenses e Madeirenses neste festival e relembra que também se celebra o dia do concelho, reunindo todas as condições para que seja o mês de arranque da época de verão.