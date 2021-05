PS-M atento às preocupações dos funcionários judiciais

A deputada do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República esteve reunida com os representantes do Sindicato dos Funcionários Judiciais para auscultar estes profissionais a respeito das suas preocupações, tendo adiantado que os parlamentares socialistas irão sensibilizar as entidades governamentais para as matérias em questão.

No encontro com Marta Freitas estiveram o secretário nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Albuquerque, e a secretária regional da Madeira deste organismo sindical, Lilia Sousa, os quais expuseram à deputada matérias relacionadas com a integração no vencimento do suplemento remuneratório, a tabela salarial, a revisão do Estatuto Socioprofissional dos Funcionários Judiciais, o reforço do número de funcionários judiciais necessários na Região para responder às necessidades, com preenchimento integral dos lugares vagos, o regime específico de aposentação, a formação especializada e o regime específico de avaliação.

Trata-se de reivindicações que estes profissionais já vêm fazendo há alguns anos e sobre as quais puderam agora fazer um ponto da situação, tendo Marta Freitas mostrado a intenção de as fazer chegar ao Governo da República.