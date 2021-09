Decisão da CNE defende respeito pela lei, mas não apaga comportamento inaceitável do Governo Regional

Segundo o comunicado da Coligação Confiança referente à decisão da CNE sobre retirada dos cartazes do Governo Regional: «A decisão da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de exigir ao Governo Regional que retire os cartazes que colocou no Funchal por violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade em período eleitoral demonstra que não pode valer tudo em política.

O facto de a CNE ter remetido o processo para o Ministério Público e ter notificado o presidente do Governo Regional para remover os cartazes num prazo de 48 horas, sob pena de cometer o crime de desobediência, é apenas mais um episódio lamentável que coloca a Região nas notícias pelos piores motivos. Em pleno século XXI, o Governo Regional continua a demonstrar falta de respeito pelos valores democráticos, colocando nas ruas uma campanha, paga por todos os contribuintes, para promover o candidato da coligação PSD/CDS e ex-vice-presidente do Governo Regional, com recurso a meios públicos.

A decisão, dada a conhecer pela comunicação social, demonstra que a razão esteve, como sempre, do lado de quem defende o respeito pela lei, de quem promove um verdadeiro debate de ideias e de diálogo com a população, sempre com uma postura positiva, com respeito e elevação. É esta postura que a Coligação Confiança não abdica em momento algum e que garante aos funchalenses que continuará a ser a sua trave-mestra na campanha eleitoral que irá desenvolver até dia 26 de setembro.