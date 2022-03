Nas bancas a edição 1163 do Tribuna da Madeira

“Estamos perante situações preocupantes”

O PS-M queria esclarecer na Assembleia Legislativa “alguns problemas” que enfermam a prestação de cuidados de saúde mental na Região Autónoma. A pretensão foi chumbada na Comissão de Saúde e Assuntos Sociais. Para os socialistas, “não é escondendo a realidade que os problemas serão resolvidos”.

Moradores do Rochão (des)esperam por conclusão de obras

Ricardo Lume, deputado com assento parlamentar, aponta que estas são “obras de Santa Engrácia” pois já apontam15 anos por uma solução. Remata que a obra por concluir “está votada ao abandono” pelo Governo Regional da Madeira. Garante que “a população já fez várias diligencias junto do Governo” através do envio de cartas ou mesmo de abaixo-assinados para que fosse garantida a conclusão da obra.

Teatro acolhe “Concerto pela Paz”

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, no próximo dia 30 de março, pelas 19 horas, o “Concerto pela Paz”, um evento solidário que visa apoiar os refugiados da Ucrânia, através da Associação de Ucranianos em Portugal.

Madeira promove hábitos de leitura na Guiné-Bissau

No âmbito da missão “Livros Irmãos”, teve lugar, na passada sexta-feira, 18 de março, data em que se celebra o “Dia da Cidade de Bolama”, na sede da Associação Presença Feminina, uma cerimónia de entrega de 745 livros infantojuvenis para crianças e jovens estudantes da Ilha de Bolama – Arquipélago dos Bijagós, na República da Guiné-Bissau. Preço dos combustíveis

“É preciso travar a escalada”

Rui Barreto afirma que a Região tem combustíveis mais baratos do que no continente. Albuquerque diz que, “nas últimas semanas, o preço dos combustíveis foi sempre mais baixo na Madeira do que no Continente”. A escalada de preços chega aos bolsos do povo.

Buzinão na Quinta Vigia contra os aumentos

A «Comissão Regional contra o Aumento dos Preços» promove, no dia 31 de março, um buzinão contra o aumento de preços. No comunicado enviado à redação, pela coordenação da Comissão Regional contra o Aumento dos Preços (Fernão Rodrigues) lê-se o seguinte: «1. Buzinão na Quinta Vigia.

Educação é a “grande vacina”

«Parlamento dos Jovens» debateu medidas para combater a desinformação. Legislação aprovada o ano passado já produz efeitos no combate à desinformação em Portugal, mas é a Educação que tem “papel central” para que a sociedade possa distinguir a verdade da mentira e combater este vírus do Século XXI. Na era da globalização e da internet, apontou o «Parlamento dos Jovens», as notícias falsas e a propaganda “são uma das principais ameaças à democracia”.

Descarga ilegal de gasóleo afeta Lagoa do Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal foi alertada para uma descarga ilegal de gasóleo na levada dos Piornais, na noite de terça-feira, que afetou o abastecimento da Lagoa do Parque de Santa Catarina. O alerta foi dado pela Associação da Levada dos Piornais à CMF, GNR e a Direção Regional do Ambiente.

Mercado dos Lavradores com 83 espaços abertos

92% dos espaços comerciais estão ocupados. A loja mais barata terá uma renda de 126 euros e a mais cara de 590 euros.

Rubina recebe Medalha de Gratidão

Foi a posição de princípio de Rubina Berardo em relação a matérias de direitos humanos que levou a Arménia a atribuir à ex-deputada uma Medalha de Gratidão. A ex-parlamentar em São Bento reforçou na ‘casa da democracia madeirense’ que “sem memória histórica o mundo torna-se mais perigoso.”

