IVBAM promove sorteio com Vinho Madeira e Chocolate

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) lançou uma oferta de brindes (giveaway) no Instagram do Vinho Madeira, no qual serão sorteadas, individualmente, quatro garrafas de Vinho Madeira, juntamente com um caixa recheada com nove deliciosos brigadeiros, reunindo deste modo, cada prémio, uma prazerosa combinação.

Para o efeito, o IVBAM contou com a colaboração dos produtores de Vinho Madeira – Justino’s Madeira Wines, Henriques & Henriques, Vinhos Barbeito Madeira e Madeira Wine Company, os quais ofereceram garrafas de vinhos Boal 10 anos e Malvasia Reserva, tal como da empresa regional especialista em brigadeiros ‘Lulu brigadeiros gourmet’, a qual oferecerá uma caixa recheada com nove brigadeiros de diferentes sabores.

Esta ação surge num momento de aproximação à Páscoa, época muito associada ao consumo de chocolates, os quais são uma excelente combinação com o Vinho Madeira.

Para ficar habilitado ao sorteio, os seguidores devem aceder à página de Instagram do Vinho Madeira, pesquisando por vinhomadeirawine e cumprir os seguintes requisitos:

1) seguir a página @vinhomadeirawine

2) seguir a página @lulu_brigadeirosgourmet

3) identificar 3 amigos diferentes nos comentários

O sorteio estará válido até ao dia 11 de abril, sendo os quatro vencedores anunciados no dia seguinte. De referir que os vencedores serão selecionados aleatoriamente, através de uma aplicação específica para sorteios no Instagram.

Com esta ação o IVBAM reforça a aposta do no marketing digital, seguindo a tendência dos giveaways nas redes sociais.