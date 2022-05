Nas bancas a edição 1172 do Tribuna da Madeira

“Devaneios de Albuquerque começam a custar caro aos madeirenses”

Sérgio Gonçalves, líder do PS-M, quer que Miguel Albuquerque explique como se gasta 100 mil euros para a implementação pela Região Autónoma da Madeira de uma moeda eletrónica.

“Desperdiçados recursos humanos e financeiros”

Valter Rodrigues, do MPT-M, protestou contra o Panfleto Municipal de Limpeza Urbana, da CMF, afirmando que “são 38 páginas de propaganda”.

Captação de Voluntários tem sido “aposta decisiva”

A corporação da Ribeira Brava e Ponta do Sol passou a contar com seis novos bombeiros voluntários, depois de terem assumido o compromisso de honra numa cerimónia que contou com a presença de várias entidades. Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal destacou “o enorme respeito e gratidão” do Município para com todos os bombeiros que prestam serviço à população da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

Maioria ‘chumba’ Provedor

JPP defendeu a necessidade de “dar voz aos utentes” do SESARAM. A Madeira não vai ter um Provedor do Utente na Saúde porque já existem estruturas “suficientes” e “mais eficientes” de apoio, afiança a coligação PSD/CDS. Face à extensão das listas de espera para actos médicos, o JPP quis saber quem é que garante a resolução dos problemas quando não há meios para recorrer ao privado. A criação do cargo já chegou a ser uma ‘exigência’ dos centristas madeirenses.

Madeira “é excelente balão de ensaio” para as tecnologias

A iniciativa sobre “Experiências Imersivas de Realidade Virtual e Realidade Aumentada” foi promovida pela NOS Madeira. O ‘Open Day’, iniciativa sobre “Experiências Imersivas de Realidade Virtual e Realidade Aumentada”, promovida pela NOS Madeira em parceria com a empresa tecnológica madeirense Dimmersions, decorreu no Centro Comercial La Vie. Na ocasião, o secretário regional de Economia destacou a aposta que o Governo Regional tem vindo a fazer em matéria de infraestruturas de comunicações. Para o governante, a Região apresenta, neste momento, condições ímpares para atrair e potenciar investimentos na área das tecnologias de informação e comunicação, sendo um sector que já emprega mais de 1.600 pessoas e gera, anualmente, montantes que ultrapassam os 300 milhões de euros.

Viabilidade do Ferry é “cumprir a promessa falhada”

O deputado do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira volta a abordar a questão da ligação marítima entre a Madeira e o Continente. Élvio Sousa referiu, na sessão plenária decorrida na passada terça-feira que “a ligação ferry foi sendo usada consecutivamente como promessa eleitoral desde 2015. Na altura, e como singelo engodo, ninguém falava da viabilidade económica e empresarial. Falavam-se de certezas e de realidades, quase absolutas.”

Aumento de ‘plafond’ melhora “gestão da dívida”

PSD-M conseguiu fazer aprovar alterações ao Orçamento de Estado. Sara Cerdas chefiou esta semana a missão do Parlamento Europeu à 75.ª Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra. Na ocasião a eurodeputada alertou para a importância de definir uma estratégia coordenada para salvaguardar a saúde mental dos profissionais de saúde, considerando que “existe um grande desgaste físico e mental, que resulta da enorme carga e pressão, após 2 anos de combate pandémico”.

Teatro “Mostra Escolas Felizes”

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco, no dia 30 de maio, pelas 14 horas, do Seminário de Empreendedorismo e Cidadania – Ano letivo 2021/22, intitulado “Mostra Escolas Felizes”.

Mauritânia pode reforçar “símbolo da Região”

Governo admite “translocação” de focas-monge para a Madeira. A “translocação” de focas-monge é uma hipótese que o Governo Regional não descarta para reforçar a presença no arquipélago da espécie “muito acarinhada pelos madeirenses” e que faz parte da “identidade cultural” da Região Autónoma. O programa de conservação surgiu quando restavam apenas oito ‘lobos-marinhos’ no território português e permitiu que, ao longo das últimas três décadas, a recuperação da espécie se tornasse uma história de sucesso.

