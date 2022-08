Nas bancas a edição 1185 do Tribuna da Madeira

“Se não fossem os monopólios teríamos o Ferry todo o ano”



O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP-Madeira voltou a se manifestar sobre a questão da linha marítima. Num comunicado enviado à redação, no passado dia 19, Élvio Sousa refere:« Miguel Albuquerque, apesar de vir a público garantir que não está preso a lóbis e que iria enfrentar “tudo e todos, custe o custar” está, na verdade, refém de alguns monopólios que mexem os cordelinhos ao nível regional. No que diz respeito à necessária e vital ligação Ferry todo o ano, de passageiros e mercadorias, Miguel Albuquerque não cumpriu a palavra dada aos cidadãos da Madeira e Porto Santo, e é por demais evidente que se os monopólios não mandassem no governo PSD/CDS, teríamos o Ferry todo o ano». Lê-se ainda: «Recordamos que Albuquerque afirmou, em 2015, e citamos: “temos que que baixar o preço do transporte de mercadorias, temos que de ter uma ligação ferry à Madeira; vamos concretizar estes objetivos seja lá contra quem for. Podem ter a certeza”. Palavras ocas, rapidamente esquecidas pelo presidente do Governo que não tem mexido uma palha para procurar alternativas viáveis junto da diplomacia comercial, nomeadamente, dos operadores europeus que aguardam um contacto oficial do Governo Regional da Madeira».

Manifestação “contra o regime” na Madeira



O núcleo da Habeas Corpus na Madeira, liderado por Filipe Fernandes, realiza uma manifestação, esta sexta-feira, dia 26, entre a Quinta Vigia e o Parque de Santa Catarina. Dos elementos que estarão presentes destaca-se o juiz Rui da Fonseca e Castro (criador do Movimento a nível nacional) e o médico Rafael Macedo. Em entrevista exclusiva ao «Tribuna», falam sobre do Movimento e objetivo da manifestação. Comentam também sobre a governação e o estado da Saúde na Madeira. “A elite parasitária está milionária”, afirma o juiz. “Sozinho derrubei todos as investidas do Governo Regional”, remata o médico.

“Temos um grande problema para resolver”



A insegurança no Funchal ganhou destaque no Dia da Cidade quando Pedro Calado acusou a antiga vereação de nada ter feito para debelar o problema e apontou culpas ao Estado pela falta de meios sentida pela PSP. Foi PSD e CDS que chumbaram a Polícia Municipal desejada por Paulo Cafôfo. Os meios de video-vigilância, lançados com Miguel Silva Gouveia, ainda não estão em funcionamento.

“Não queria voltar a trabalhar com e para criminosos”



Rafael Macedo , o médico que cumpria as funções de Coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do Serviço de Imagiologia do SESARAM, garante que foi ilibado de todas as acusações que lhe foram feitas.

“Há armadores que estão com a corda ao pescoço”



A Comissão Coordenadora Iniciativa Liberal Madeira manifestou-se em comunicado, enviado à redação no passado dia 18, sobre as pescas. «A Iniciativa Liberal Madeira está muito preocupada com o estado do sector das pescas na região», e relata no comunicado sobre o assunto em questão:

«Frota de pesca ao atum sobredimensionada face às quotas de pesca autorizadas; envelhecimento notório da frota de pesca de espada; o absurdo de, a partir deste ano, se por proibido a pesca junto às Selvagens (uma pesca de superfície — técnica de salto e vara — que em nada afecta o carácter de reserva das ilhas).

Apicultura regional recebeu apoios



O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural procedeu à entrega a 280 apicultores, a título gratuito, de medicamentos veterinários para o tratamento terapêutico e profilático da varroose.

Cidade ‘resort’ “expulsa” povo do Funchal



A CDU desenvolveu uma iniciativa política, ao longo da manhã desta quinta-feira, no Largo dos Varadouros, junto às Portas da Cidade, onde denunciou a crescente segregação social imposta aos Funchalenses, devido às políticas erradas seguidas por PSD e PS. A Deputada Municipal Herlanda Amado, porta-voz desta iniciativa, disse que “o direito à Cidade deve ser exigido por todos quantos vivem no Funchal. Não é aceitável que aos especuladores imobiliários tudo seja permitido, e na base de uma suposta reabilitação urbana, usem mecanismos que vão expulsando os Funchalenses do centro da Cidade”.

