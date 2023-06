Nas bancas a edição 1225 do Tribuna da Madeira

“Disparates” e “dramatismo chunga”

Miguel Albuquerque, Rui Barreto e Pedro Fino foram à Assembleia Regional prestar esclarecimentos sobre «Acessibilidades Terrestres». Para o PS-M, as “obras inventadas” e a “política do betão” continuam “válidas” na Madeira. Enquanto o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas falou em obras “retomadas com responsabilidade financeira e planeamento”, o presidente do GR desafiou Sérgio Gonçalves a ir à Festa da Cereja, no Jardim da Serra, dizer que “o betão é um erro”.

“Está nas mãos de todos nós fazer a mudança”

Sérgio Gonçalves apresentou a sua candidatura à presidência do Governo Regional da Madeira e garante que estará “atento aos problemas” para construir soluções. Gonçalves prometeu honestidade, transparência, rigor e competência para mudar os destinos da Madeira e do Porto Santo.

Vinho Madeira promovido no Porto, Lisboa e Serpa

Entre os dias 1 e 3 de junho, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, (IVBAM), em parceria com a ViniPortugal e em articulação com as empresas do sector, levará a cabo um conjunto de ações sobre o Vinho Madeira no continente português. As ações (masterclasses) intituladas ‘A Intemporalidade do Vinho Madeira’, terão lugar neste sábado, dia 3 de junho, em Lisboa.

“Bombeiros são duplamente penalizados”

Recentemente, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, assinou, em nome do governo regional, um novo acordo coletivo de trabalho com as associações sindicais representativas das carreiras médicas. O referido acordo tem como principais alterações a redução do trabalho normal em serviço de urgência, de dezoito para doze horas, e, ao mesmo tempo, a simplificação do processo de avaliação do desempenho no SESARAM, com majoração para os dois biénios da pandemia de covid-19, em quatro pontos por biénio. Em termos práticos, tais mudanças significam que todos os médicos terão uma mudança de nível remuneratório, o que custará ao erário público cerca de 3,5 milhões de euros.

Saúde é dos setores com maior número de ciberataques

A S21sec, um dos principais fornecedores de cibersegurança da Europa, dedicou-se a analisar os impactos que os ciberataques podem ter na saúde pública. Este setor, essencial e crítico para o funcionamento da sociedade, lida com informações de teor confidencial, muitas das quais protegidas pela legislação nacional e europeia, pelo que é urgente investir na sua cibersegurança.

Árabes procuram oportunidades de negócio na Madeira

Um conselho de embaixadores árabes, composto por oito diplomatas, reuniram, na manhã desta quarta-feira, com o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira com o intuito de aprofundar a cooperação comercial e turística com a Madeira.



Inauguração ‘à moda’ de Alberto João

Foi numa visita efetuada à nova ligação, em Via Expresso, ao Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, que o Presidente do Governo Regional, lembrou que há quem, na Madeira, queira mudar o regime. Nesse sentido, Miguel Albuquerque pediu a todos os presentes que o acompanhassem numa reflexão sobre o presente e o futuro da Região Autónoma.

“Precisamos de uma oposição destemida e insubmissa”

Roberto Almada, candidato pelo BE às próximas eleições legislativas regionais, marcou presença na XIII Convenção do Bloco de Esquerda. No seu discurso, Almada sublinhou os motivos que o levaram a aceitar este desafio.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online