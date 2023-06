Nas bancas a edição 1227 do Tribuna da Madeira

Susana Prada “mente” sobre o desempenho ambiental

“Se há alguém que mente de forma compulsiva aos madeirenses, esse alguém é a secretária regional do Ambiente”. O Grupo Parlamentar do PS devolve, assim, as acusações feitas por Susana Prada, aproveitando para desmontar a propaganda governativa a respeito do desempenho ambiental da Região. No debate potestativo sobre o Ambiente, a governante garantiu que a Madeira tem o melhor índice de qualidade ambiental de todas as regiões de Portugal e que ocupa esta posição “não há um, dois, três, quatro ou cinco anos”, mas “há 10 anos consecutivos”. Ora, como revela a deputada Sílvia Silva, os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional referentes a 2021, divulgados esta semana, vêm mostrar que, afinal, o melhor desempenho no índice de qualidade ambiental pertence às Terras de Trás-os-Montes, o que contraria as declarações da secretária com a pasta do Ambiente.

Agravamento da Taxa de Risco de Pobreza e Exclusão Social na Madeira

A Comissão política do PAN Madeira reuniu, nesta quarta-feira, com o Concelho Económico e Social que assessoria o PAN nas questões económicas e constata que os dados socioeconómicos regionais diferem dos dados nacionais e europeus, o que é preocupante em virtude da importância da seriedade para a atividade económica. O PAN considera inadmissível que o governo regional continue a “mascarar” os números da economia regional para “tentar” enaltecer uma situação que de sucesso não tem nada.

“As Sociedades de Desenvolvimento desgraçaram a Madeira”

Roberto Almada afirma que “ainda estamos a pagar aqueles erros que o Governo Regional do PSD cometeu”. O candidato pelo BE recorda algumas das propostas apresentadas pelo seu partido, que foram alteradas e copiadas pelo PSD/M.

“O nosso partido está farto das irresponsabilidades da política social-democrata”

Miguel Castro, candidato pelo Chega, às eleições regionais, diz que encara o programa do seu partido como um “compromisso sério e inviolável”.

“Continuarei a divulgar as Artes na Saúde”

Carina Freitas exerce Pedopsiquiatria no Hospital Particular da Madeira. Sendo médica, musicoterapeuta e investigadora, afirma que identifica-se com o perfil de médica-cientista. Ao «Tribuna» refere que procurará, sempre que possível, “integrar intervenções musicais na prática médica”. Carina Freitas realça que a audição da música não é só terapêutica para os pacientes, mas sim para qualquer pessoa, e pode ser incluída numa rotina diária de autocuidado, para a autorregulação emocional. Tema que é abordado nesta entrevista.

Madeira e Bélgica querem reforçar laços de cooperação

O presidente do Governo Regional recebeu hoje, na Quinta Vigia, em audiência para apresentação de cumprimentos, o embaixador da Bélgica em Portugal, que se encontra de visita à Madeira. Miguel Albuquerque e Serge Wauthier, que se fazia acompanhar por Jorge Veiga França, cônsul honorário belga na RAM, debateram várias questões relacionadas com a cooperação, a diversos níveis, entre a Madeira e a Bélgica, sendo ambos unânimes na necessidade de reforçar ainda mais essa mesma cooperação.

Entidades públicas fazem “orelhas moucas”

Herlanda Amado afirma que, ao longo dos anos, “temos assistido a um somar de reivindicações das populações”, que a maioria das vezes “caem em saco roto”. A CDU esteve, ao longo da manhã desta quarta-feira, em contacto com as populações da freguesia do Monte, tendo esta jornada terminado no Caminho da Portada de Santo António, freguesia do Monte (junto ao hospital Dr. João de Almada), onde a deputada municipal, Herlanda Amado, afirmou que “o desenvolvimento anunciado pela Autarquia Funchalense e pelo Governo Regional PSD-CDS, não chega a quem dele realmente precisa. Temos assistido ao longo dos anos a um somar de reivindicações das populações, que a maioria das vezes caem “em saco roto”, porque as entidades públicas fazem “orelhas moucas” às crescentes reivindicações das pessoas.

REGIÃO incluída nas novas excursões da Costa Cruzeiros

A Costa Cruzeiros apresenta novas excursões no Mediterrâneo, Ilhas Canárias e Madeira para oferecer experiências de viagem locais responsáveis, imersivas e conscientes da tradição. Para a Madeira, propõe uma descoberta prática da agricultura sustentável na Quinta Pedagógica da Camacha.

Operadores de TVDE Queixas contra setor aumentam

Uber absorve 70% das reclamações e Bolt regista maior subida face a 2022. Cobrança indevida, problemas com faturação e não comparência do motorista entre os 3 principais motivos de queixa.

ISAL reúne três dezenas de palestrantes em congresso

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe, nos próximos dias 21, 22 e 23 de junho, o 3.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance (IIAC) organizado em parceria com o ISAL. Trata-se de mais um evento de produção e divulgação científica organizado em parceria pelas duas organizações e surge na sequência do protocolo celebrado em 2021. O evento híbrido terá lugar nas instalações do ISAL, mas será transmitido simultaneamente através de uma plataforma digital.

O “pesadelo” verde-rubro

O Marítimo viu-se desvanecer toda a esperança que lhes sobrava de se manter na primeira liga. A culpa foi do Estrela da Amadora, mas a responsabilidade não. E este domingo, ao apito final do jogo com o Estrela da Amadora, o Marítimo caiu para a II Liga e perdeu, nesse instante, os 8 milhões de euros das transmissões televisivas e metade da subvenção do governo regional.

