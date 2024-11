Nas bancas a edição 1301 do Tribuna da Madeira

“Um líder que não une, não serve”

Jardim teme efeitos da moção de censura apresentada pelo Chega. Alberto João Jardim diz que seria “saudável”, para a Madeira e para o PSD-M, Miguel Albuquerque sair “com dignidade” da presidência do Governo Regional e da liderança do partido. O ex-presidente considera que o seu sucessor não está a saber lidar com a crise política motivada pelos casos judiciais. Segundo Jardim, a forma de a ultrapassar é com a saída de Albuquerque e a criação de um novo Governo.

“Morosidade” não era “questão processual”

Levantamento de imunidade a secretários regionais chegou ao Parlamento. O levantamento da imunidade a Pedro Ramos, Rogério Gouveia, Pedro Fino, Eduardo Jesus e José Prada foi ontem a votação na Assembleia Legislativa da Madeira. Três secretários regionais e o vice-presidente do Parlamento são visados no âmbito do Processo «Ab Initio», que investiga suspeitas da práctica dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos. Eduardo Jesus deverá responder por um crime de prevaricação.

“Vergonhosa tentativa de manipulação”

Adiamento da moção de censura colocou partidos em ‘polvorosa’. A discussão e votação da moção de censura ao Governo Regional devia acontecer ao oitavo dia útil a contar da data de entrega na Assembleia Legislativa da Madeira, mas a Conferência de Representantes dos Partidos decidiu remeter a votação para 17 de Dezembro, um mês depois do que deveria ter acontecido. É uma “ilegalidade” justificada pela necessidade de aprovar o Orçamento Regional para 2025.

JPP denuncia “movimentações estranhas” nas Ginjas

O Juntos Pelo Povo quer Rafaela Fernandes a esclarecer esta situação, que é negada pela SRAPA. Rafael Nunes afirma que a decisão política do GR

de asfaltagem da Estrada das Ginjas “é um dos maiores atentados ambientais” cometidos na Região, nas últimas décadas.

Funchal “vai acabar terraplanado”

«Confiança» insurge-se contra formas de resolver problemas do executivo PSD. A Câmara do Funchal “ordenou a destruição” de um dos equipamentos em cantaria de basalto instalados ao abrigo da Empreitada de Instalação de Mobiliário Urbano na Rua Fernão Ornelas. O investimento de cerca de 54 mil euros, em 2019, pretendeu tornar uma das mais emblemáticas artérias da cidade “não apenas um lugar de passagem, mas igualmente de fruição e de paragem”. Segundo o ex-presidente da autarquia e actual vereador da oposição, o executivo PSD liderado por Cristina Pedra justificou a medida como uma forma de “afugentar” os sem-abrigo.

Madeira Legend na estrada com a ‘prata da casa’

A prova organizada pelo Club Sports da Madeira, a decorrer este fim-de-semana, conta com uma lista ampla de participantes, entre os quais François Delecour e Simone Campedelli.

Pescadores da Madeira “devem ser compensados”

Pedro Coelho defende mais apoios para a Região junto do Ministro da Agricultura e Pescas. No âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2025, o deputado Pedro Coelho questionou o Ministro da Agricultura e Pescas a propósito de algumas questões de interesse para a Madeira. Em primeiro lugar, o deputado eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República abordou a Plataforma de Gestão da PEPAC (Plano Estratégico da Política Agrícola Comum), “uma vez que muitos Agricultores e outros promotores da Madeira pretendem apresentar candidaturas para projetos Agrícolas e Florestais”, assim como, por outro lado e no âmbito do Programa ‘Mar 2030’, questionou qual o volume de apoio que estava alocado às Regiões Autónomas, em particular para a Madeira, e para o setor da Pesca.

‘ISAL Business Challenge’ promove inovação estratégica

A ilha do Porto Santo foi o cenário de um novo evento pioneiro na Região, o ‘ISAL Business Challenge’, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) em parceria com a Porto Santo Line e o Hotel Torre Praia, contando com o apoio do Município do Porto Santo.

O projeto que congrega trabalho de campo e um conjunto de atividades práticas, sob formato de ‘escape room’, fóruns de ‘networking’ e debate com ‘stakeholders’, desafia a criatividade e as competências estratégicas de discentes e docentes do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL).

Funcionamento do novo hospital previsto para 2027

O Governo Regional da Madeira iniciou com a 2ª Fase da obra do “HOSPITAL CENTRAL E UNIVERSITÁRIO DA MADEIRA – ESTRUTURAS E ESPAÇOS EXTERIORES” em novembro de 2022. A execução desta que é considerada uma obra importante para a região, decorre a bom ritmo com mais de 530 colaboradores diários, distribuídos por mais de 37 empresas, incluindo as contratadas em regime de subempreitadas.

“Cumpriu-se uma reivindicação das mulheres da Madeira”

As Mulheres Socialistas da Madeira passam a integrar o Secretariado Nacional da estrutura partidária.

