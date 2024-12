Nas bancas a edição 1305 do Tribuna da Madeira

Albuquerque acredita em “solução governativa estável”

Orçamento ficou marcado por críticas a “criaturas” dos partidos da oposição. Miguel Albuquerque não antevê uma “alteração substancial” no cenário político da Madeira, mesmo que a Moção de Censura do Chega o obrigue a voltar a submeter-se ao voto dos madeirenses. O presidente do executivo e líder do PSD-M rejeita, contudo, a hipótese de ser novamente avaliado pelo partido, alertando para os “egos” que levam a “fracturas e divisões internas”. “Não temos medo de ir a eleições”, garante o social-democrata, criticado por prestar “péssimo serviço à democracia”.

Orçamento “grande” não era “grande coisa”

Governo Regional levou à ALM “o melhor Orçamento de sempre”. Apenas PSD e CDS viram atributos no Orçamento Regional para 2025, que acabou ‘chumbado’ na Assembleia Legislativa com os votos contra do PS, JPP, CHEGA, IL e PAN. Num debate marcado por “questões políticas e partidárias”, segundo Miguel Albuquerque, o líder regional do Chega viu “um Governo agarrado ao poder e sem a coragem de reconhecer que chegou ao fim da linha”.

Funchal quer que a noite “acabe mais cedo”

A proposta do novo Regulamento do Ruído registou uma participação “recorde” durante o período de discussão pública. Cristina Pedra anunciou que foram recebidos 127 contributos.

“A Cultura não pode ser um adereço para mascarar o fracasso de um governo”

Os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) sobre o panorama cultural na Região Autónoma da Madeira (RAM) revelam uma “realidade alarmante” que contrasta com o discurso oficial da tutela. Isto é o que considera o investigador, docente e curador Diogo Goes. Ao Tribuna da Madeira, o investigador partilhou a sua interpretação dos dados, numa antevisão do artigo que será publicado na edição de dezembro da Revista Saber Madeira.

Mesas de Natal estão de volta

Pelo nono ano, a Bordal em co-produção com o Município do Funchal, pretende recriar este espírito natalício com a sua exposição de mesas de Natal, onde o Bordado Madeira assume o papel principal. Foram convidados 6 hotéis e 2 associações que aceitaram o desafio de apresentar a “sua” mesa de natal. A exposição realiza-se no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e estará patente ao público de 13 de dezembro a 4 de janeiro de 2025.

Oposição não ouviu o apelo do PS

Cafôfo diz que serão precisos acordos para afastar o PSD. O PS-M manifestou-se disponível para “construir uma solução de governação estável”, que Paulo Cafôfo desejou obter através de uma coligação alargada com partidos da oposição. JPP, IL, PAN e BE declinaram o convite. Em Maio, na sequência das eleições regionais antecipadas que deram vitória sem maioria ao PSD-M, PS e JPP também tentaram promover uma “solução de governo estável e responsável”, mas não conseguiram estender o diálogo a outros partidos e afastar os social-democratas de quase 5 décadas de governação ininterrupta da Região.

“Quem manda é o povo”

Roberto Almada realça que “este governo não tem condições para continuar”. O bloquista afirma que o seu partido “não alinha nas estratégias erróneas” de determinada oposição.

Ponta do Sol adquire novos EPI para Bombeiros

A Presidente da Câmara da Ponta do Sol visitou os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol para entregar os novos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) à corporação. “Estas botas, certificadas para o combate a incêndios florestais e rurais, são parte do investimento continuado na segurança dos operacionais que prestam socorro no concelho através da dotação de meios adequados a esse serviço”, referiu Célia Pessegueiro.

