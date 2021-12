Morreu Luís Calisto, ex-director do «Tribuna da Madeira»

Faleceu o jornalista Luís Calisto, ex-diretor do semanário «Tribuna da Madeira», de doença prolongada. Luís Calisto também era uma figura conhecida no meio desportivo, jogou futebol pelo CS Marítimo entre 1963 e 1978. Foi fundador do blogue ‘Fénix do Atlântico’, em 2012. Lançou os livros ‘Achas da Autonomia’, ‘Bola e Mergulhança’ (fascículos) e ‘Nas Margens da Madeira’.

A direção e equipa do «Tribuna da Madeira» lamenta o falecimento de Luís Calisto e endereça à família e amigos os sentidos pêsames.