Nas bancas a edição 1149 do Tribuna da Madeira

“Gravíssimo ataque” no Curral das Freiras

Construção de teleférico é apontado como um atentado ambiental. Foi lançada na segunda-feira uma petição pública contra aquela que pretende ser “uma das maiores atracções turísticas” da Região Autónoma da Madeira. O projecto de teleférico do Curral das Freiras, muito contestado por residentes e ambientalistas, é considerado pelo «Movimento É Possível Impedir a Destruição» como capaz de causar danos na “identidade de um povo” e num “património geológico inestimável”.

Eventos natalícios cancelados no Porto Santo

Em causa está o aumento de casos positivos de Covid-19 na ilha dourada. Nesse sentido, foi também cancelada a vacinação Covid-19, agendada para os dias 16 e 17, pelo Serviço Regional de Saúde, ficando a mesma por ser reagendada. A informação foi avançada pelo município do Porto Santo, assim como do cancelamento dos eventos natalícios.

“Nunca tinham aparecido no local de trabalho”

Despedimentos na FrenteMar Funchal colocam autarquia ‘debaixo de fogo’. No dia seguinte às eleições autárquicas, segundo Pedro Calado, apresentaram-se ao serviço na Frente MarFunchal alguns trabalhadores que “nunca tinham posto os pés dentro da empresa municipal”. É precisamente alguns desses, aponta o presidente da Câmara Municipal do Funchal, que serão alvo de um despedimento colectivo, feito no âmbito de uma “reestruturação” da empresa. A oposição considera que em causa não está nada mais que uma mentira e uma perseguição política.

Capital está na rota dos grandes navios

Foi assinado o memorando de acordo entre o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Diretor Geral da CLIA para a Europa e o representante da CLIA em Portugal. Fica assim registado que a Câmara Municipal do Funchal é membro executivo da Cruise Lines International Association (CLIA), passando a ser a primeira entidade a nível nacional a ser parceira desta relevante associação.

Cerdas quer ano Europeu da Juventude inclusivo

O lançamento do Ano Europeu da Juventude 2022 esteve esta semana em debate no Parlamento Europeu, onde foi discutido o resultado do último inquérito do Eurobarómetro aos jovens, publicado em setembro, que revela as suas principais prioridades: o combate à pobreza e às desigualdades sociais (43%), o combate às alterações climáticas e a proteção do ambiente (39%) e a criação de emprego (37%).

Madeira faz acordo de Recuperação com os Açores

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defendeu um aprofundamento das relações de cooperação económica e política entre as duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. A intenção foi avançada na cerimónia de apresentação de um conjunto iniciativas para a promoção de produtos da Marca Açores na Madeira.

Funchal aprovou propostas do orçamento

Na reunião semanal foi ainda decidido contrair um empréstimo de 3 milhões de euros para obras da ETAR. A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou as propostas de orçamento e de grandes opções do plano para 2022. A autarquia apresenta o maior orçamento nos últimos vinte anos, no montante de 110 milhões de euros. São mais 6 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 5,6%. Há um acréscimo de 30% dos apoios sociais no montante de 5,8milhões de euros.

“O nosso voto não podia ser outro”

USAM foi a única representante de trabalhadores a votar contra parecer ao Orçamento Regional. A “ausência de respostas” à necessidade de aumento dos salários, regulamentação dos horários de trabalho e efectivo combate à precariedade, é “flagrante” no Orçamento Regional para 2022. Segundo a União dos Sindicatos da Madeira (USAM), são questões que colocam em causa o “futuro” da Região Autónoma.

Marca de Água e CMF distinguem mais de 200 alunos

A Galeria Marca de Água e a Câmara Municipal do Funchal distinguiram, nesta quinta-feira, os concorrentes do “2º Concurso Nacional de Desenho Infantojuvenil”, iniciativa organizada por estas instituições. O concurso teve como tema desta edição a “Interpretação da obra de Sonia Delaunay”.

Magia e animação na Aldeia de Natal

O evento decorre até ao dia 2 de janeiro, na Praça do Município. A Praça do Município acolhe, até ao dia 2 de janeiro de 2022, a Aldeia Natal. Uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal concebida a pensar nas crianças e no convívio familiar, mas também, na dinamização do comércio local.

Missa do Parto

Tradição volta a Lisboa

A missa do Parto é uma tradição Madeirense que remonta ao início do século XVIII. Esta tradição consiste em nove missas, realizadas entre os dias 16 e 24 de Dezembro, que comemoram a gravidez e expectação do parto da Virgem e que culminam com a celebração da Missa do galo, na noite do dia 24, honrando o nascimento do Menino. Habitualmente são celebradas durante a madrugada, ainda antes do nascer do sol, porque esta seria a hora mais conveniente para os lavradores, de modo a não interferir com o trabalho nos campos, que começava cedo, atribuindo-se também ao simbolismo da preparação da celebração de Jesus, que nasce para ser a Luz do mundo.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online