Nas bancas a edição 1330 do Tribuna da Madeira

“Existem interesses empresariais”

Concessão da gestão dos percursos pedestres tem sido alvo de contestação. A intenção de concessionar a gestão dos percursos pedestres é vista como uma tentativa do Governo Regional da Madeira de se “desresponsabilizar” dos seus deveres de conservação do património natural. Uma das críticas apontadas a esta situação é de que “a natureza não é um produto turístico à disposição do lucro privado”.

Sociedade “aprisionada”

Cultura democrática na Madeira é tema de discussão na Região e no País. A “cultura democrática” na Madeira é há muito motivo de discussão interna, mas também argumento de campanha para candidatos a eleições ao nível nacional. João Maria Jonet, conhecido comentador político e assumido militante do PSD, já se referiu ao cenário político na Região para fazer comparações com Cascais, onde deverá candidatar-se nas próximas Autárquicas. “É uma cultura muito pouco democrática, comparável à do PSD-Madeira”, disse, em Setembro do ano passado, sobre a situação política daquele concelho.

Governo que reclama também não paga dívidas

O presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, espera que no “novo ciclo” de Luís Montenegro como primeiro-ministro se resolva um impasse que se arrasta com o Governo da República: a dívida do Estado à Região no âmbito dos subsistemas de saúde, que, segundo o chefe do executivo madeirense, já ascende a cerca de 60 milhões de euros.

Funchal reforça prevenção de incêndios no Parque Ecológico

No âmbito da Semana do Ambiente, cujo encerramento contempla um dia especialmente dedicado ao Parque Ecológico, decorreu, no Parque Ecológico, a apresentação das medidas de prevenção de incêndios florestais implementadas no território, uma iniciativa que representa um investimento total de 353 mil euros. “Esta iniciativa faz parte de uma estratégia integrada de investimento na segurança do Funchal e também no Parque Ecológico, onde, desde 2022, a autarquia já investiu 1,7 milhões de euros. É um plano estratégico para sinalizar, verificar e intervir, de forma a estarmos mais resilientes face aos incêndios”, referiu a Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Insularidade assumida “regionalmente”

PS contra forma como tem sido trabalhada proposta do CDS na concertação social. O alargamento do subsídio de insularidade aos trabalhadores do sector privado e social foi uma proposta apresentada pelo CDS/PP na campanha para as eleições de 23 de Março. Passados cerca de três meses, o PS-M quer que a medida seja implementada por iniciativa do Governo Regional e financiado directamente pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira. Os socialistas garantem que vão exigir, durante a discussão do Orçamento Regional para 2025, que os compromissos assumidos sejam “salvaguardados”.

“Impacto positivo” para a economia local

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou uma visita ao futuro Campo de Golfe da Ponta do Pargo, acompanhado pelo Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento.

