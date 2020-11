Nas bancas a edição 1094 do Tribuna da Madeira

Natal sem ‘Noites do Mercado’

Falta “estratégia regional” para combate à violência doméstica

Medidas “adequadas” à nossa realidade

Transinsular mantém abastecimento com o “Ilha da Madeira”

Governo define continuidade das aulas presenciais

Banco Alimentar apela à solidariedade

SESARAM recebeu mais 7 mil vacinas

Monte não leva Cafôfo a julgamento

“Chegámos a acreditar que o bom senso pudesse vencer”

Electrão alerta para o “lixo invisível”

Reclamações nas compras online

Foram anunciadas novas medidas para a época natalícia. Miguel Albuquerque colocou ‘os pontos nos is’ e decidiu que não vais haver noites do mercado, nem circo ou feiras. Haverá barracas, mas sem venda no local. “Se os cidadãos e as famílias negligenciarem o risco enfrentaremos uma grave crise de saúde publica na Madeira”.Mafalda Gonçalves lamenta que seja difícil se aceder a dados concretos sobre a violência contra as mulheres na RAM. Sílvia Vasconcelos remata que a estratégia regional “está aquém do que seria esperado”. A vereadora Madalena Nunes apela para que as vítimas “não sofram em silêncio”.O Governo Regional não vai seguir as medidas nacionais e, como tal, não haverá tolerância de ponto nem suspensão de aulas na Região Autónoma da Madeira. Foi a 21 de Novembro que o Primeiro-Ministro António Costa anunciou as medidas gerais para o novo estado de emergência. No Rali Vinho Madeira, tal como agora, Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal tomaram posições opostas.A pandemia do Covid-19 veio impor vários desafios no sector logístico mas a Transinsular, empresa do Grupo ETE, mantém o abastecimento regular das Regiões Autónomas, sendo que reforça agora o Serviço Madeira Expresso, com a colocação em itinerário do novo navio “Ilha da Madeira” em exclusivo ao serviço da RAM.A justificação em causa tem a ver com a inexistência de transmissão comunitária ativa na RAM. A comunidade educativa na Região Autónoma da Madeira é constituída por cerca de 42.000 alunos, 6.000 professores, 4.000 funcionários. Todos os estabelecimentos de ensino na Região Autónoma da Madeira, no atual quadro pandémico, estão munidos de planos de contingência que estabelecem os procedimentos e as medidas profiláticas adequadas, aponta o comunicado emitido, nesta terça-feira, pela secretaria regional de Educação.O Banco Alimentar da Madeira aderiu desde logo à Rede de Emergência, tendo recebido 405 pedidos de ajuda, 59,4 toneladas de alimentos e donativos em dinheiro. No ano passado, foram entregues alimentos a cerca de 8343 pessoas com carências alimentares comprovadas.O Serviço de Saúde da RAM rececionou, a 25 de novembro, 7249 vacinas, o que corresponde a parte das 15 mil vacinas, programadas para entrega no final do mês de novembro. Com esta entrega a Região Autónoma da Madeira contabilizou 47. 681 vacinas rececionadas desde o inicio da campanha de vacinação contra a gripe.A morte de 13 pessoas na festa do Monte, a de Agosto de 2017, vai colocar dois responsáveis da CMF no banco dos réus. Paulo Cafôfo, então presidente da autarquia, não foi pronunciado.Uma “grande injustiça” coloca em causa 6 mil empregos, mais de 2 mil empresas e uma receita fiscal a rondar os 120 milhões de euros para a Região autónoma da Madeira. A solução passa por discutir uma proposta legislativa que prolongue os benefícios fiscais a partir de Janeiro de 2021.Existe uma tendência de crescimento da produção de resíduos urbanos que se verifica desde 2014. Mais de metade destes resíduos é depositada em aterro. Os dados apontam ainda que reciclam-se mais equipamentos eléctricos usados, mas também se consomem cada vez mais estes aparelhos.Na semana em que acontece a Black Friday, e numa altura em que as compras online começam a dominar a forma de consumo dos portugueses, o Portal da Queixa fez a análise ao volume de reclamações relacionadas com o Comércio Eletrónico desde o início do ano. Os consumidores estão a apresentar uma média de 39 queixas por dia. Nesta Black Friday, 40% dos portugueses admite comprar exclusivamente online.

