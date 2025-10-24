Nas bancas a edição 1349 do Tribuna da Madeira

PSD exige “rigor e transparência”

Esgotados “todos os mecanismos normais de obtenção de informação”, o PSD decidiu pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Superior de Administração e Línguas, para apurar responsabilidades “com rigor e transparência”, garantir o “devido escrutínio democrático” e o direito de alunos e famílias a “conhecerem toda a verdade”. O PS lembra que outras audições parlamentares, sobre matérias “de indiscutível interesse público regional”, já foram rejeitadas no Parlamento pelo partido da maioria.

“Sou presidente de todos os machiquenses”

Hugo Marques entrou na vida política “de forma inesperada”, mas com “vontade genuína” de trabalhar pela sua terra, pelo que promete “determinação” e “confiança” para “elevar o concelho” de Machico ao longo do seu mandato como presidente da autarquia. Entretanto, Luís Ferreira, o principal rosto da oposição camarária, promete avaliar “todos os dias no terreno” o que considera terem sido os “projetos megalómanos” apresentados na campanha eleitoral para as Autárquicas.

“Assumo a minha responsabilidade”

No mesmo dia em que foram analisados os resultados das últimas eleições autárquicas, Paulo Cafôfo destacou ser “fundamental” fazer uma avaliação do que “não correu bem”. Assumindo agora a saída da liderança do partido, segue-se a marcação das eleições internas, assim como do Congresso, para definir quem vai assumir o “leme” do Partido Socialista da Madeira.



Robô reforça conservação do Parque Ecológico

O Município do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, reforçou recentemente a sua capacidade de gestão e manutenção das áreas florestais com a aquisição de um robô florestal, especialmente concebido para trabalhos em zonas de difícil acesso e em terrenos de relevo acentuado.

O robot adquirido, no âmbito do PRODERAM, com financiamento a 100%, no valor de 168 mil euros, inclui um conjunto de acessórios que permitirá diversificar as intervenções em contexto florestal. Esta nova máquina representa um avanço significativo na modernização dos trabalhos florestais, contribuindo para aumentar a produtividade, a segurança e a eficiência das equipas no terreno.

Lei das Finanças “caduca” e “iníqua”

Miguel Albuquerque defende “a urgente revisão” da lei e o reforço dos poderes legislativos das assembleias legislativas regionais.

Madeira recebe o maior Open Internacional de Bridge de sempre

A Madeira volta a ser o centro europeu do bridge entre 30 de outubro e 10 de novembro, com a realização do XXVIII Open Internacional de Bridge da Madeira, no Funchal. O evento, organizado pela Associação de Bridge da Madeira (ABM), reúne cerca de 900 jogadores de 48 países, tornando-se o maior torneio de sempre realizado em Portugal e um dos maiores da Europa.

Polícia fiscaliza corridas ilegais no Poiso

O Comando Regional da PSP Madeira fiscalizou, na madrugada do passado sábado para domingo, cerca de 80 viaturas na zona do Poiso, por suspeitas de participação em corridas ilegais. A operação foi planeada tendo por base denúncias anónimas bem como publicações em redes sociais, as quais agendavam esta concentração para a data e local acima indicado.

Navio da Marinha inicia missão nas Ilhas Selvagens

O navio hidro-oceanográfico NRP D. Carlos I iniciou, esta semana, uma campanha científica nas Ilhas Selvagens, na qual participam equipas do Instituto Hidrográfico (IH), do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da Direção Regional do Ordenamento do Território e da Universidade da Beira Interior (UBI).

Bombeiro acusado de dois crimes de violência doméstica

O bombeiro detido em Agosto, por suspeita de dois crimes de violência doméstica agravados, teve acusação deduzida na quarta-feira pelo Ministério Público. O arguido encontra-se, desde o dia 15 de Outubro, sob na medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica. Na origem da agressão à mulher na presença do filho, alegou, terão estado ‘problemas conjugais’.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online