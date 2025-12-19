Nas bancas a edição 1357 do Tribuna da Madeira

“O nosso objetivo é o bem-estar e a dignidade de quem apoiamos”

Nesta época natalícia, são muitos os apelos por ajudas essencialmente alimentares. O CASA tem feito chegar essas ajudas a muitas pessoas, sem abrigo e não só. A coordenadora da delegação na Madeira do Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Sílvia Ferreira, aponta que este ano foi de uma “exigência crescente”. Houve um aumento de procura de ajuda por famílias que, devido ao aumento do custo de vida e da habitação, se encontram numa situação de vulnerabilidade financeira extrema.

Alegria e espírito festivo na Pediatria do Hospital

O Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga – coordenado por Maria do Carmo Melvill de Araújo – em parceria com o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), promoveu um momento especial no Serviço de Pediatria com a ornamentação da árvore de Natal.

Célia Pessegueiro a mulher que quer erguer o PS

A primeira mulher eleita presidente do Partido Socialista-Madeira, nas eleições internas do partido, quer unir o PS e prepará-lo para o futuro. Pode-se considerar que foi uma ‘prenda natalícia’ que Célia Pessegueiro recebeu, a qual promete uma mudança no partido que tem vindo a se mostrar fragilizado nestes últimos anos. Célia quer “combater o clima de ódio populista” instalado e preparar “políticas alternativas”.

“Ninguém deve enfrentar a doença em solidão”

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) apresenta a todos os doentes oncológicos, suas famílias, voluntários, profissionais de saúde, entidades parceiras e comunidade em geral, os mais cordiais votos de um Santo e Feliz Natal. “Que esta época seja vivida com serenidade, fé e esperança, fortalecendo laços de solidariedade e lembrando que ninguém deve enfrentar a doença ou a adversidade em solidão”, afirma Ricardo Sousa.

“Políticas sufragadas pelo povo madeirense”

Orçamento e Plano aprovados com reparos de toda a oposição. O Orçamento Regional para 2026, segundo o executivo de Miguel Albuquerque, traduz “uma visão política consciente das responsabilidades da governação” e está “orientado para a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses”. JPP, PS e Chega votaram contra o documento. Afirmam os socialistas que a narrativa de sucesso económico apresentada pelo Governo Regional está assente em “salários baixos, precariedade laboral e uma distribuição desigual da riqueza”. Para Miguel Castro, o líder parlamentar do Chega, a Região Autónoma da Madeira “só será verdadeiramente justa quando a riqueza gerada beneficiar todos os cidadãos”.

Bordado Madeira valorizado nas Mesas de Natal

A Bordal – Bordados da Madeira apresenta a 10.ª edição das Mesas de Natal Bordal, uma tradição que marca a época natalícia no Funchal e que, ao longo dos últimos dez anos, tem valorizado o Bordado Madeira como expressão cultural da ilha.

