Deputadas prometem 'mexer' com o parlamento

“Vamos fazer uma oposição muito garrida, muito honesta e com muita seriedade. Acima de tudo vamos defender os interesses dos madeirenses e não os interesses pessoais, porque no PTP ninguém vem para aqui fazer negócio”, garantiu a jovem deputada, acrescentando que, sempre que seja necessário, o seu partido irá recorrer à sátira política.

A filha de José Manuel Coelho prometeu, também, que o PTP vai estar “sempre presente e muito activo, no próprio controle dos desmandos” do PSD.

Por sua vez, Raquel Coelho espera que haja uma mudança de atitude nesta nova Assembleia. “Esperemos que haja uma atitude de mudança, uma atitude de correcção dos erros cometidos no passado, principalmente da parte do PSD/M”, transmitiu.

A deputada do PND, advogada de profissão, apontou, ainda, que o PSD não pode fazer prevalecer a lei “do quero, posso e mando”, referindo que o seu partido vai continuar sempre com a irreverência habitual.

“Ao assumir o mandato, não venho com expectactivas, mas sim com objectivos. O objectivo do PND será sempre o mesmo: – fazer oposição descomprometida e tentar desbloquear a maioria desta Assembleia”, afirmou Rubina Sequeira.

