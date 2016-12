O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, assiste amanhã, dia 1 de setembro, pelas 10h30, no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo Sousa, à sessão solene de Abertura do Ano Judicial.

