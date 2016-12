O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, assiste amanhã, pelas 12h30, na sala do senado da Assembleia da República, por ocasião da cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos, à atribuição do “Prémio Direitos Humanos 2016” ao antigo Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres.

