NRP Rio Minho efetua ação de patrulha e fiscalização no rio Minho

O NRP Rio Minho efetuou esta semana mais uma ação de patrulha e fiscalização no Troço Internacional do Rio Minho (TIRM). Este tipo de missão consiste em patrulhar e fiscalizar as embarcações locais, que entre novembro e abril se dedicam à pesca de meixão e lampreia. Dado o elevado valor comercial destas espécies, é grande a afluência ao rio dos pescadores locais para este tipo de atividade.

O NRP Rio Minho tem missão permanente atribuída na Zona Marítima do Norte com as seguintes tarefas: fiscalizar e controlar as águas do TIRM a jusante da torre da lapela e, ocasionalmente por curtos períodos, a área costeira adjacente à foz daquele rio; garantir, isoladamente ou em ações coordenadas, operações de assistência a pessoas e embarcações em perigo e colaborar na defesa do ambiente, nomeadamente na prevenção e combate à poluição marítima. Durante os meses de novembro e dezembro tem ainda a particular missão de fiscalização da caça, efetuada nas ilhas nacionais e internacionais que se situam ao longo do rio, em colaboração com a autoridade marítima nacional, a comandância naval do Minho e a armada espanhola.