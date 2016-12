O Porto Bay é um dos grupos mais representativos da 58ª edição da Volta à Cidade do Funchal. 180 participantes vão correr esta noite, no Funchal, no grupo “MOVE FOR HOPE”, composto por hóspedes, clientes e equipa PortoBay Hotels&Resorts.

Organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira a presente edição da Volta à Cidade do Funchal, a Corrida de São Silvestre mais antiga de Portugal, conta com mais de 3.300 inscritos, distribuídos pelas várias modalidades.

O PortoBay Hotels & Resorts junta-se a este evento com o propósito não só de promover um estilo de vida saudável e momentos de convívio, mas também de juntar uma equipa que, através da sua participação, contribui para a campanha de solidariedade “HOPE by PortoBay”. Por cada inscrito fazem reverter o valor de 30€.

As 180 inscrições representam um donativo de 5.400 euros a reverter para campanha de solidariedade do grupo.

Esta é a quarta edição da iniciativa “Move for HOPE”, que tem vindo a se superar ano após ano. Desde 2013, já foram angariados 14.445 euros.