Madeira lídera taxa de ocupação hoteleira

Em outubro de 2016, a hotelaria nacional registou uma taxa de ocupação de 77%, representando um aumento de 4,4 p.p. face ao período homólogo de 2015. Todas as categorias hoteleiras, de acordo com dados veiculados pelo AHP Tourism Monitor, assinalaram um aumento da taxa de ocupação, mas são de destacar as unidades de quatro estrelas, com uma variação de mais 6,2 p.p. Em idêntico ritmo de crescimento encontra-se o preço médio por quarto ocupado, com uma subida de 11,9% no total da hotelaria nacional, com as unidades de cinco estrelas a registarem uma variação próxima dos 14%, e o RevPAR – preço médio por quarto disponível – com um aumento de 18,7%.

A receita média por turista foi outro dos indicadores em crescimento, subindo 11,5% face a outubro de 2015 e aproximando-se dos 120 euros, e a estada média na hotelaria também registou um aumento de 5,5%, correspondendo a 1,91 dias em Outubro de 2016.

Da análise aos 14 destinos turísticos nacionais monitorizados pelo AHP Tourism Monitor destacam-se na taxa de ocupação a Madeira, que ultrapassou os 90%, seguida de Lisboa e do Grande Porto que superou os 86% em outubro de 2016. No que concerne ao RevPAR coube a Lisboa a liderança com um valor de cerca de 95 euros, seguida do Grande Porto e da Madeira.

“Outubro foi um excelente mês que permitiu reforçar o crescimento do sector mantendo-o, ainda, em velocidade de cruzeiro, prolongando o Verão. Foi, até ao momento, o melhor mês em variação no preço médio por quarto ocupado e o segundo melhor mês em variação em Taxa de Ocupação e RevPAR, com destaque nos destinos de Lisboa, Madeira e Grande Porto”, realça Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP.