Abastecimento de água interrompido no Caminho do Pilar

A Câmara Municipal do Funchal informa que se verificou um derrame na rede de abastecimento de água potável no Caminho do Pilar, freguesia de São Martinho, pelo que será necessário interromper o abastecimento amanhã, dia 11 de janeiro, por um período de 3 horas, entre as 9h30 e as 12h30. A equipa do Departamento de Águas e Saneamento Básico da Autarquia fará todos os possíveis para resolver esta situação com o menor transtorno possível, agradecendo, desde já, a compreensão de todos.