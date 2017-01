João Alberto Gomes é o novo Coordenador Regional dos Escutas

O Dirigente João Alberto Gomes do Corpo Nacional de Escutas da Madeira é o novo Coordenador Regional da Junta Regional deste movimento escutista.

A tomada de posse teve lugar na passada segunda feira, 9 de janeiro, perante a Mesa dos Conselhos Regionais, na Sede Regional do CNE Madeira, na Nazaré.

Após o términus do mandato da equipa de Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português da Região da Madeira (2014-2016) e atendendo a que no período eleitoral não apareceu nenhuma lista candidata a este Órgão Executivo Regional, ao abrigo dos Estatutos o Conselho Regional, reunido no passado dia 25 de novembro, foi eleito um Coordenador Regional por um período de seis meses, com as funções de manter a gestão corrente e as atividades regionais do Movimento na Madeira até que seja aberto novo período eleitoral e escolhida uma futura Junta Regional da Madeira.