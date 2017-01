Professores com novo requisito para entrada nos quadros

Só os professores que tenham contratos anuais e completos durante o actual ano lectivo serão abrangidos pela vinculação extraordinária proposta pelo ministério da Educação (ME).

Este é o novo requisito exigido para a entrada nos quadros e que se junta à obrigatoriedade de terem pelo menos doze anos de serviço e terem cinco contratos nos últimos seis anos, revelou ao jornal Público a presidente do Sindicato Independente de Profissionais da Educação (SIPE), Júlia Azevedo, depois de mais uma ronda de negociações no ME.