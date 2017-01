Emirates lança voo diário para a Croácia

A Emirates irá expandir ainda mais a sua rede europeia com a introdução de um voo diário do Dubai para Zagreb (ZAG), a capital da Croácia, a partir de 1 de junho de 2017. O novo destino europeu será servido pelo avião Boeing 777-300 da Emirates, o único serviço comercial a operar de e para Zagreb.

“A Emirates tem uma presença comercial na Croácia desde 2013, pelo que iniciar a operação é só uma questão de progressão natural. A Emirates tem o privilégio e a oportunidade de acrescentar um destino tão pitoresco à nossa rede global de rotas. Estamos ansiosos por trabalhar com os nossos parceiros e stakeholders na Croácia e fornecer-lhes os nossos serviços reconhecidos a nível mundial. Estamos também empenhados em contribuir para o crescimento dos fluxos comerciais e turísticos entre a Croácia e o Dubai, bem como incentivar o turismo no Médio Oriente e na região da Ásia-Pacífico, onde a Emirates opera em 45 destinos”, disse Thierry Antonori, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial da Emirates.

O novo voo de Zagreb permite aos passageiros da Emirates explorarem uma nova região. A cidade é rica em cultura e história, contando com uma vasta variedade de cafés e restaurantes ideais para os meses de primavera e verão. Localizada no noroeste do país, a capital oferece acesso às montanhas e aos parques nacionais para os turistas mais aventureiros, mas também para aqueles que simplesmente apreciam as paisagens naturais e querem registar o momento para partilhar nas redes sociais ou apenas guardar para memória futura. Durante os meses de inverno, a estância de ski de Sljeme, na montanha Medvednica, encontra-se a vinte minutos de carro, sendo uma ótima alternativa aos movimentados Alpine Slopes.

Na costa da Dalmácia, na Croácia, encontra-se a pitoresca estância de Split e as ilhas exclusivas de Hvar e Brac. Ao largo da costa, o centro histórico de Dubrovnik, protegido pela UNESCO, atrai os visitantes pela muralha Old Town, que pode ser familiar aos fãs da famosa série de televisão Guerra dos Tronos, pela semelhança com a cidade ‘King’s Landing’ . A arquitetura deslumbrante da cidade também foi selecionada pela Disney como local de filmagem para o mais recente Star Wars, Episódio VIII, a estrear no final de 2017.