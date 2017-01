«Trump Day» em debate

“Este é o dia a que muito poucos de nós esperávamos assistir – e muito menos ainda – desejávamos. Donald Trump toma posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos da América ou, como titulou a revista Time, “President of the Divided States of America”. O tom e os métodos da campanha, as promessas (ameaças), a controversa equipa governamental e os amigos externos levantam a maior preocupação.

Abre-se um período de profundas incógnitas e receios sobre as quais importa reflectir. Por isso, organizámos a conferência Trump Day”, aponta o Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa.

O Trump Day realiza-se nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 9:15 horas, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, reunindo um conjunto de oradores de excepcional qualidade.

Este será um debate informal, com questões lançadas pelos moderadores, com respostas rápidas e discussão viva.