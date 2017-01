Emirates lança voo diário para Newark

Do Dubai para Newark (Nova Iorque, Estados Unidos) com escala em Atenas (Grécia). É este o novo voo diário anunciado pela Emirates que vem complementar os quatro voos diários já existentes para o aeroporto Internacional JFK, também em Nova Iorque. Este voo será, também, o único voo que unirá os Estados Unidos e a Grécia sem qualquer escala, algo que não sucedia desde 2012.

“O governo da Grécia e o Aeroporto Internacional de Atenas abordaram a Emirates, há algum tempo, para que considerássemos operar a rota entre Atenas e Nova Iorque. Após uma análise cuidada, a Emirates concluiu que uma extensão de um dos nossos voos Dubai-Atenas a Newark seria operacionalmente viável. Temos o prazer de dar resposta a uma forte necessidade de consumo, negligenciada há muito tempo por outras companhias aéreas, e gostaríamos de agradecer às autoridades e aos nossos parceiros nos Estados Unidos e na Grécia pelo apoio nesta nova rota”, afirmou Tim Clark, presidente da Emirates.

Já Elena Kountoura, ministra do Turismo da Grécia, afirmou que “esta escolha estratégica vem reforçar, sobretudo, os esforços do Ministério do Turismo para melhorar o fluxo, já crescente, de visitantes que vêm dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos para a Grécia, seja em negócios ou lazer”.