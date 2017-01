GR recupera edifício para realojamento definitivo

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), irá reabilitar um edifício no centro do Funchal para realojar em definitivo famílias vítimas dos incêndios de agosto. “Temos feito um esforço para encontrar soluções para os agregados familiares cujas habitações foram atingidas pelos incêndios”, salientou Rubina Leal, Secretária Regional com a tutela IHM, entidade responsável pela recuperação das habitações e realojamento das famílias.

Nesse âmbito, a governante relevou as 68 casas já integralmente recuperadas e outras 43 atualmente sob intervenção com o apoio do Governo Regional.