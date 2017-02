Empresa vai repartir 37 milhões pelos colaboradores

A Farfetch vai repartir 37 milhões de euros em acções pelos 1300 colaboradores que a empresa de moda de luxo tem distribuídos por 11 escritórios no mundo.

“Temos tido um sucesso notável. A Farfetch tem vindo a remodelar o papel da tecnologia no sector da moda de luxo. Ao fazermos isto tornámo-nos numa das 200 empresas privadas mundiais a conseguir atingir uma valorização de mais de mil milhões de dólares”, refere José Neves, cofundador e líder da empresa. “Estamos a reforçar esta mensagem para todos os nossos colaboradores e a premiar todos os que participaram nesta caminhada, esperando atrair novos talentos que abracem estes valores enquanto olhamos para o futuro.”

A Farfetch é a única empresa com origem portuguesa que está avaliada em mais de mil milhões de dólares. Tem parcerias com mais de 400 das melhores lojas de moda de luxo do mundo e fornece aos clientes peças de vestuário de mais de 100 designers. Os parceiros da Farfetch estão em mais de 38 países, em cidades como Paris, Nova Iorque, Bucareste, Kuwait e Tóquio.