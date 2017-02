Vinho Madeira em destaque no “Info Day” em Bruxelas

O Vinho Madeira esteve recentemente em destaque em Bruxelas no “Info Day”, evento organizado pela Comissão Europeia, através da Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação (Chafea).

O “Info Day” contou com cerca de 250 participantes, tendo como principal objetivo informar os estados membros da Comissão Europeia dos novos projetos para promoção dos produtos agrícolas e seus derivados, no Mercado Interno e Países Terceiros. Neste âmbito o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) foi convidado a partilhar a sua experiência em projetos anteriores, através da apresentação do caso de sucesso do projeto promocional “Vinho Madeira- 500 anos de Historia”.

De referir que o projeto “Vinho Madeira- 500 anos de História” foi realizado entre Fevereiro de 2011 e Fevereiro de 2014, tendo como mercados alvo os EUA e o Japão. As ações integradas neste projeto foram estruturas no vasto contexto histórico-cultural e comercial do Vinho Madeira nos seus mais de 500 anos de “vivência”, tendo sido essencialmente dirigidas aos profissionais do setor vínico destes mercados.

O resultado do projeto foi francamente animador, no que respeita às exportações para os referidos mercados, registaram-se aumentos de 52% e 31% em termos de valor de exportações entre os anos de 2010 e 2013, nos EUA e Japão respetivamente.