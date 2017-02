Empresários britânicos consideram Brexit já teve impacto negativo

Um estudo da Ipsos Mori, publicado esta segunda-feira, indica que mais de metade dos empresários britânicos consideram que o Brexit já teve um impacto negativo nas suas actividades, pese embora a maioria esteja confiante que sobreviverá à mudança.

Embora a economia britânica esteja a ter um desempenho melhor do que o esperado na sequência do Brexit, mais de 58% dos 100 responsáveis de empresas do grupo das 500 maiores do país já sentiram o impacto do voto a favor da saída da União Europeia.

O responsável da Ipsos Mori, Ben Page, assinalou que 45% dos inquiridos acreditam que o impacto do Brexit a longo prazo será negativo. E mais de dois terços dos empresários afirmaram já ter agido no sentido de minimizar o impacto do resultado do referendo de Junho. Há 10% que vão retirar os negócios do país.

Os empresários, recorde-se, constituíram um dos mais fortes grupos de apoio ao voto pela permanência do Reino Unido na União Europeia, por considerarem que o mercado único favorece o crescimento da economia.