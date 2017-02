Apreensão de cerca de 3 mil euros em jogo ilícito no Funchal

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu ontem, dia 6 de fevereiro, 2.785 euros e listagens de jogo ilícito, no Funchal.

No âmbito de uma operação ao combate do jogo ilícito, os militares fiscalizaram diversos estabelecimentos comerciais, onde foram apreendidos 2 785 euros e diversos talões de apostas, referentes ao vulgarmente conhecido “Jogo do Bicho”, bem como várias listagens de apostas referentes a outro jogo de apostas mútuas vulgarmente conhecido como “Jogo do Arrebenta” ou “Loto do Euromilhões”, com valores que ascendem aos 5 000 euros.

Foi ainda identificado um indivíduo na qualidade de explorador/angariador do referido jogo ilícito.