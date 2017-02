JPP pede reabilitação do cais do Porto Santo

O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) vai apresentar um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira para recomendar ao Governo Regional a reabilitação do cais do Porto Santo. A iniciativa foi anunciada durante mais uma visita de trabalho dos deputados do JPP à Ilha Dourada.

“Do ponto de vista de uma maior atratividade, era importante que algumas das infraestruturas criadas no Porto Santo, e que representaram mais-valias para a ilha, fossem revitalizadas.

O cais é um exemplo disso. É um espaço emblemático da ilha, que está claramente degradado e necessita de ser recuperado. Por isso, o JPP vai recomendar ao Governo Regional a reabilitação deste espaço”, revelou o deputado Carlos Costa.

No âmbito do Plano de Ordenamento Turístico, e no que diz respeito ao Porto Santo, o JPP considera essencial voltar atenções “para uma maior sustentabilidade ambiental e social: mar, natureza, cultura, educação, mas também para uma maior aposta no setor da saúde, da dinamização do desporto e da revitalização dos espaços existentes”.

A sazonalidade e o acesso à ilha foram outras preocupações reveladas pelos habitantes, ao longo desta visita dos deputados do JPP.

“No Porto santo, a questão dos transportes marítimos e aéreos é essencial e já que existem infraestruturas capazes de dar resposta, é necessário apostar nesta área, para ajudar a diminuir a sazonalidade. Já tivemos ações anteriores que resultaram, nomeadamente ao nível das ligações da TAP, e por isso consideramos que deveriam ser retomadas as ligações circulares e os voos diretos, no Verão, com o Porto Santo”, realçou o deputado do JPP.