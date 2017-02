Reflexologia «Projeto +Inclusão» no Pico dos Barcelos

No próximo dia 18 de fevereiro, das 10 às 11h30, quem estiver interessado pode participar gratuitamente numa sessão de reflexologia no Pico Barcelos, numa parceria com o Centro de Reflexologia da Madeira, no âmbito do Projeto +INCLUSÃO.

O Projeto +INCLUSÃO é desenvolvido em parceria com a Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Economia Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura.

O +INCLUSÃO teve início em 2016 através da difusão do conceito de Dança Inclusiva em três escolas regionais.

Em 2017, o +INCLUSÃO, mantém as suas iniciativas iniciais e dá o salto das escolas para os complexos habitacionais geridos pelos Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), tornando-se num programa que procura dinamizar as práticas educativas e sociais em públicos mais amplos e de diferentes idades, não só partindo atividades de animação social, mas capacitando também qualidades no domínio da dança e teatro, tendo como base as artes como como forma de promoção da inclusão, base das iniciativas do Dançando com a Diferença.