Incêndio obrigou a evacuação de hotel em Lisboa

Um incêndio no 21.º piso do Hotel Sheraton, no centro de Lisboa, obrigou hoje à evacuação do edifício, um dos mais altos de Lisboa. Fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa indicou que três pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo.

O alerta foi dado às 13:10 e às 13:50 o incêndio já se encontrava extinto. Foram retirados cerca de mil pessoas do edifício, entre clientes e funcionários.

No local estiveram oito viaturas e 25 homens do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O edifício do hotel Sheraton, em Picoas, é um dos mais altos do país, com 91 metros de altura.