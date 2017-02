Inflação no Reino Unido ao nível mais elevado desde 2014

A taxa de inflação no Reino Unido em Janeiro foi de 1,8% face ao mesmo mês de 2016, o nível mais elevado desde Junho de 2014, informou hoje o Office for National Statistics (ONS). Em Dezembro a taxa de inflação foi de 1,6% face a 2015, sendo este aumento explicado pelo acréscimo dos preços dos combustíveis devido ao encarecimento do petróleo.

Os analistas já tinham adiantado que a inflação iria subir devido ao encarecimento dos produtos importados resultante da desvalorização da libra, que perdeu quase 18% do valor desde a votação favorável ao `Brexit` [saída do país da União Europeia] no referendo de 23 de Junho do ano passado.