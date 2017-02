Audição parlamentar com o secretário regional da Saúde

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúne no próximo dia 17 de fevereiro de 2017, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único – Audição Parlamentar com a presença do Senhor Secretário Regional da Saúde, da Senhora Presidente do Conselho de Administração do SESARAM e da Senhora Diretora Clínica, de

modo a fornecer a informação tida por conveniente relativamente a um conjunto de matérias na área

da saúde, de acordo com os seguintes requerimentos:

– “Sobre a Segurança dos Profissionais do Serviço Regional de Saúde”, requerido pelo CDS/PP;

– “Sobre o Acompanhamento e auxílio aos doentes da Região Autónoma da Madeira no território continental Português”, requerido pelo PCP;

– “Sobre a situação da saúde, e sectores dependentes, na Ilha do Porto Santo”, requerido pelo PCP;

– “Sobre questões relacionadas com o funcionamento do Departamento de Saúde Mental do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e a falta de respostas desse Serviço aos inúmeros utentes que deixaram de ter acesso à consulta de psiquiatria naquele Departamento”, requerido pelo BE;

– “Esclarecimentos sobre o parecer da Direção Geral da Saúde relacionado com a gestão funcional e clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)”, requerido pelo CDS/PP;

– “Esclarecimentos sobre a estratégia que o Senhor Secretário Regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos, tem para este setor”, requerido pelo PS;

– “Sobre o Departamento de Saúde Mental do SESARAM”, requerido pelo BE.