Paulo Cafôfo recebeu alunos luso-descendentes

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um grupo de jovens luso-descendentes, filhos de emigrantes portugueses em França, que se encontra de visita à Região.

Numa visita subordinada ao tema do Património e da Cultura da capital madeirense, foi uma oportunidade para estes jovens ficarem a conhecer, em pormenor, o edifício histórico que abriga a Autarquia, tendo Paulo Cafôfo feito as honras da casa, apresentando aquela que tem sido a aposta camarária nos domínios da Cultura e do Turismo, e relembrando a fulcral importância socioeconómica e afetiva das comunidades madeirenses emigradas para toda a Região.