Detenção pelos crimes de corrupção, prevaricação e outros ilícitos criminais

No âmbito de investigações dirigidas pelo DIAP de Braga, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga e com a colaboração do GRA Norte, procedeu à detenção de dois homens suspeitos da prática dos crimes de corrupção, prevaricação e outros ilícitos criminais da responsabilidade de titulares de cargos políticos.

Os factos ocorreram no Concelho de Vila Verde e relacionam-se com a concessão privada de estacionamento municipal e uma escola profissional, envolvendo pelo menos um autarca e um diretor da referida escola.

Foi dado cumprimento a mandados de busca, apreendidos e arrestados bens de valor elevado, designadamente automóveis e elevadas quantidades de dinheiro.

Os detidos, de 56 e 61 anos de idade, vão ser presentes no dia de hoje às autoridades judiciárias competentes.