Fim-de-semana de trabalho em Santo António

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o respetivo Executivo Municipal, aproveitaram o fim-de-semana para diversas visitas de campo ao concelho, no sentido de avaliar obras concluídas ou em andamento, auscultando a população local sobre o impacto imediato das intervenções em causa e a satisfação das suas necessidades, bem esclarecendo o que ainda falta ser feito, para o que se conta com o envolvimento de todos os moradores, como destacou Paulo Cafôfo.

As visitas centraram-se, desta vez, na freguesia de Santo António, com a equipa de trabalho a percorrer as zonas da Barreira, do Trapiche e dos Três Paus e Viana. Assumiram destaque as quatro intervenções de asfaltagem nos lombos da freguesia, que se cifraram num investimento total de cerca de 180 mil euros, bem como a obra de alargamento da entrada 68 do Caminho do Trapiche, que segue a bom ritmo, e que permitirá o acesso rodoviário a mais de uma dezena de agregados familiares, respondendo a um anseio antigo dos residentes desta zona alta de Sto. António. A obra vai custar cerca de 200 mil euros.

No caso da entrada 68, o Presidente e a restante equipa já puderam constatar a entrada de automóveis até metade do caminho, num resultado prezado e reconhecido por todos os moradores presentes.